СМИ сообщили о госпитализации арестованного Олега Митволя

Бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя, арестованного в июне прошлого года по делу о хищении более 900 млн рублей, экстренно госпитализировали. Об этом 2 января сообщает газета «Коммерсантъ».

Как рассказала изданию его жена Людмила, утром 2 февраля у ее мужа резко поднялась температура выше 40 градусов, он «не смог стоять на ногах». После осмотра врачами было принято решение экстренно госпитализировать его в тюремную больницу.

По ее словам, точный диагноз Митволю еще не поставили, однако известно, что речь идет о «крупном воспалительном заболевании». Кроме того, она отметила, что до ареста ее муж перенес несколько операции на почках, а также переболел коронавирусом, после которого у него обнаружили аутоиммунное заболевание.

Митволь был арестован 10 июня прошлого года решением Красноярского краевого суда. Его арест был связан с делом о хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске.

По информации «Известий», правоохранители задержали его в аэропорту Внуково в тот же день, когда он собирался вылететь на отдых в Турцию.

Адвокаты Митволя пытались обжаловать его арест, однако 21 июня суд не удовлетворил их апелляционную жалобу.

Олег Митволь был префектом Северного административного округа Москвы в 2009–2010 годах. Занимал должность заместителя руководителя Росприроднадзора с 2004 по 2009 год.