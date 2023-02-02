Более 1 млрд рублей выделят на моногорода в Рязанской области

В Рязанской области в 2023 году реализуют проекты по развитию моногородов. В общей сложности на них будет выделено из региональной казны порядка 1,1 млрд рублей.

Об этом стало известно после совещания в правительстве области, в котором приняли участие представители государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Оно началось с осмотра территории промышленного парка «Карандаш» в ТОСЭР «Лесной».

По словам зампреда правительства Юлии Шваковой, которые приводит РИА «7 новостей», благодаря грамотному подходу к управлению инвестор при поддержке федерального бюджета добился успехов.

Сейчас в федеральном перечне моногородов — четыре муниципальных образования Рязанской области. Это Побединское, Новомичуринское, Лесновское и Елатомское городские поселения. Удалось реализовать 170 проектов по созданию городской среды, дорожной и коммунальной инфраструктуры, укреплению социальной сферы. Мероприятия по развитию моногородов профинансированы на 2,5 млрд рублей. Деньги поступили из источников разного уровня.

Участие в софинансировании проектов ВЭБ.РФ может стать новым этапом развития этих территорий. Госкорпорация с 2022 года является правопреемником Фонда развития моногородов, пишет 62INFO.ru.

В середине октября сообщалось, что город Сарапул занял второе место в конкурсе среди российских моногородов по поддержке здорового образа жизни. Первое досталось городу Вязники во Владимирской области.