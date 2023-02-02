Реклама
Прямой эфир
Мир
Полиция Израиля задержала американца за вандализм в храме Иерусалима
Общество
Путин указал на новую угрозу России немецкими танками с крестами на бортах
Мир
СМИ заявили о сомнениях командиров ВСУ в необходимости продолжать бои за Артемовск
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли на $3,1 млрд
Мир
Посольство Швейцарии в Анкаре закрыли для посещения из-за угрозы теракта
Мир
В ЕК предложили Украине присоединиться к платформе общих закупок газа
Общество
Медработникам РФ перечислили первые специальные социальные выплаты
Общество
Журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
Экономика
Минфин указал на потерю денег для бюджета при запрете продажи вейпов
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении пусковой установки HIMARS в Краматорске
Политика
В СФ уличили США в желании совершать «разведывательные» поездки в рамках ДСНВ
Мир
Президент Сербии рассказал о последствиях отказа от антироссийских санкций

Более 1 млрд рублей выделят на моногорода в Рязанской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязанской области в 2023 году реализуют проекты по развитию моногородов. В общей сложности на них будет выделено из региональной казны порядка 1,1 млрд рублей.

Об этом стало известно после совещания в правительстве области, в котором приняли участие представители государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Оно началось с осмотра территории промышленного парка «Карандаш» в ТОСЭР «Лесной».

По словам зампреда правительства Юлии Шваковой, которые приводит РИА «7 новостей», благодаря грамотному подходу к управлению инвестор при поддержке федерального бюджета добился успехов.

Сейчас в федеральном перечне моногородов — четыре муниципальных образования Рязанской области. Это Побединское, Новомичуринское, Лесновское и Елатомское городские поселения. Удалось реализовать 170 проектов по созданию городской среды, дорожной и коммунальной инфраструктуры, укреплению социальной сферы. Мероприятия по развитию моногородов профинансированы на 2,5 млрд рублей. Деньги поступили из источников разного уровня.

Участие в софинансировании проектов ВЭБ.РФ может стать новым этапом развития этих территорий. Госкорпорация с 2022 года является правопреемником Фонда развития моногородов, пишет 62INFO.ru.

В середине октября сообщалось, что город Сарапул занял второе место в конкурсе среди российских моногородов по поддержке здорового образа жизни. Первое досталось городу Вязники во Владимирской области.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023