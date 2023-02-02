Минобороны: российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Краматорска

Вооруженные силы РФ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожили пусковые установки М-270 MLRS и М-142 HIMARS производства США. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 февраля.

«Также в районах населенных пунктов Малиновка, Авдеевка ДНР и Дружелюбовка Запорожской области нанесено поражение трем складам ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — сказал он.

Кроме того, российская авиация уничтожила радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей 35Д6 ВКС в районе Малокатериновки Запорожской области. Также ВС РФ ликвидировали станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

В ночь на 2 февраля российские артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в районе Зеленовки Херсонской области. В результате удара были ликвидированы четыре военнослужащих, еще трое ранены. Также уничтожены три единицы автомобильной техники.

Ранее, 31 января, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что расчеты российских 240-миллиметровых самоходных гусеничных минометов 2С4 «Тюльпан» Восточного военного округа (ВВО) уничтожили укрепрайон ВСУ на запорожском направлении.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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