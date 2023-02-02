Ледорезы установят на поврежденном ледоходом мосту в Приамурье

В Селемджинском районе Амурской области продолжается ремонт моста через реку Селемджу, который был поврежден прошлой весной ледоходом. Специалисты готовятся к буровым работам для установки новых опор, сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства региона.

«По состоянию на 31 января 2023 года проведены все запланированные на данный период ремонтные мероприятия. Закончены работы по демонтажу поврежденной части моста. Уцелевшие части, не имеющие нарушений, будут укреплены дополнительно», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас специалисты готовятся к буровым работам для установки новых опор переправы. Строители ждали именно этого времени года, когда крупногабаритная техника сможет проехать к конструкциям по льду реки.

Как уточняет Амурская Служба Новостей, опоры моста будут защищены ледорезами. Полностью завершить ремонтные работы планируется в апреле 2023 года.

Мост через Селемджу расположен на 6-м км автодороги Экимчан – Златоустовск. В мае 2022 года он получил сильные повреждения в результате прохождения ледохода на реке. Было нарушено транспортное сообщение с населенным пунктами Ольгинск, Златоустовск и Ивановское. Грузы стали перевозить через реку релейным способом, а для жителей организовали паромную переправу. Зимой был построен ледовый мост.