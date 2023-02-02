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Стало известно о состоянии госпитализированного актера Щербакова

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Состояние российского актера, народного артиста и телеведущего Бориса Щербакова, находящегося в больнице, оценивается как средней тяжести. Об этом 2 февраля сообщил источник «Известий».

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По его словам, некоторое время актер находился в кардиологической реанимации из-за проблем с сердцем. Когда состояние удалось стабилизировать, его перевели в отделении терапии. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Накануне, 1 февраля, сын Щербакова рассказал «Известиям», что проблемы с сердцем у его отца начались на фоне ОРВИ.

В тот же день директор театра выборгского Дворца культуры Елена Потылицына рассказала «Известиям», что Щербакова увезли в больницу в Москве перед поездкой в Северную столицу, где он должен был сыграть в спектакле «Свободная пара». Актер должен был приехать утром на «Сапсане», однако на поезд он так и не сел, так как его госпитализировали на «скорой». Запланированный спектакль перенесен на другой день.

Ранее, в январе прошлого года, Щербакова госпитализировали с COVID-19 после съемок в Ростове-на-Дону.

В октябре 2021 года артист попал в больницу с пневмонией. При этом в конце лета того же года он впервые оказался под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус.

Борис Щербаков — российский и советский актер театра и кино. Долгие годы он играл в МХТ им. А.П. Чехова, а также работал на телевидении. Известность актеру принесли картины «С любимыми не расставайтесь», «Гостья из будущего», «Жених из Майами», сериалы «Марш Турецкого» и «Солдаты».

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