Международные резервы России за неделю выросли на $3,1 млрд

Международные резервы Российской Федерации за неделю увеличились на $3,1 млрд. Об этом сообщается в четверг, 2 февраля, на сайте ЦБ.

По состоянию на 27 января объем международных резервов страны составил $597,7 млрд.

«Увеличившись за неделю на $3,1 млрд США, или на 0,5%, под воздействием положительной переоценки», — говорится в заявлении.

При этом по состоянию на 20 января международные резервы составляли $594,6 млрд, увеличившись за неделю на $2,6 млрд (на 0,4%).

В конце января партнер Capital Lab Евгений Шатов в разговоре с «Известиями» отмечал, что рост стоимости золота и укрепление юаня по отношению к доллару привели к положительной переоценке международных резервов России, в результате вырос их объем.

Ранее сообщалось, что издание Financial Times сообщило, что спрос на золото со стороны центробанков в 2022 году увеличился и превысил показатели за 55 лет. Среди основных покупателей называются Россия и Китай. В то же время в III квартале лидерами стали Турция и Узбекистан.

Шатов, в свою очередь, допустил, что тренд на покупку золота центральными банками сохранится.