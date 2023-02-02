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Прокуратура начала проверку из-за массовой гибели птиц на Ставрополье

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Фото: Прокуратура Ставропольского края
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Прокуратура инициировала проверку по факту массовой гибели птиц в Апанасенковском округе Ставропольского края. На Дундинском водохранилище нашли мертвых лебедей.

Сообщение о массовом море местные жители распространили 1 февраля. По данным ставропольчан, около водоема найдены сотни птиц. 2 февраля на место прибыл глава округа Денис Климов, факт массовой гибели птиц был подтвержден. Об этом сообщает NewsTracker.

В рамках прокурорской проверки будут проведены экспертизы. Правоохранительные органы дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране животного мира.

В декабре 2022 года в Ростовской области выявили массовую гибель зайцев. Трупы диких животных находили на полях. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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