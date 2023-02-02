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В Совбезе анонсировали увеличение поставок вооружений в войска в 2023 году

Медведев сообщил, что поставки всех видов вооружений и техники в ВС РФ существенно вырастут в 2023 году
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Поставки всех видов вооружений и военной техники Вооруженным силам РФ (ВС РФ) значительно увеличатся в текущем году, заявил в четверг, 2 февраля, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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«Наши вооруженные силы регулярно и в полном объеме получают ракеты разных типов. Поставки всех видов ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника. — Ред.) существенно вырастут в 2023 году», — заверил он в своем Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что это даст возможность «нанести власти украинских неонацистов <...> сокрушительное поражение».

Зампред Совбеза России дополнил, что с начала 2023 года в российские войска поставляются тысячи единиц востребованных вооружений. Этот темп надо сохранить, добавил он.

17 января президент РФ Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России за последний год набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности.

23 декабря 2022 года глава государства указал, что важнейшая задача предприятий ОПК России состоит в обеспечении всех подразделений и передовых частей вооружением и боеприпасами в короткий срок.

В том же месяце российский министр обороны Сергей Шойгу отметил исключительную надежность и эффективность российской военной техники. Он также сообщил, что поставки наиболее востребованного вооружения для войск, участвующих в спецоперации, ускорят.

В ноябре президент по итогам прошедшего совещания с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ поручил министру обороны Сергею Шойгу и премьер-министру Михаилу Мишустину обеспечить военных всем необходимым в соответствии с их потребностями.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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