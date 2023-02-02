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Зеленский пожаловался на слишком быструю адаптацию РФ к санкциям

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Фото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а Европа, в свою очередь, замедлила скорость введения новых ограничений.

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Украинский лидер заявил об этом во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, прибывшей в Киев с группой еврокомиссаров, пишет «Газета.Ru».

«Сейчас мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился», — отметил президент Украины.

При этом, указал он, российская сторона оперативно адаптируется к рестрикциям.

В связи с этим Зеленский призвал в очередной раз усилить санкционное давление на Москву.

Последний на сегодняшний день девятый пакет санкций в отношении России Евросоюз ввел 16 декабря 2022 года. Этим пакетом антироссийских рестрикций был введен в том числе новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Через какое-то время в ЕС заговорили и о возможности принятия следующего, десятого пакета санкций. Как отметил 23 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принятие нового десятого пакета санкций в отношении России стало бы «огромной ошибкой», так как предыдущие рестрикции завели Европу в тупик.

30 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ адаптируется к новым реалиям в условиях внешнего давления, а основные экономические задачи решаются. Он также отметил, что влияние антироссийских санкций на экономику страны удалось ограничить. Так, экономика сократилась на 2,5% вместо прогнозируемых 10–20%, а инфляция составила менее 12%.

15 января президент России Владимир Путин назвал ситуацию в экономике страны стабильной. Он отметил, что она оказалась «гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали».

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря 2022 года президент РФ подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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