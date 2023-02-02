Land Rover показала обновленный кроссовер Range Rover Velar

Компания Jaguar Land Rover представила рестайлинговую версию кроссовера Range Rover Velar. Эксперты отметили, что это первое обновление модели с 2017 года, сообщила 1 февраля пресс-служба марки.

Рестайлинг знаменитого внедорожника заметен по новым решетке радиатора и фарам головного света. Корма кроссовера украшена видоизмененными задними фонарями, в результате линия стоп-сигнала расположена во всю ширину кузова. Кроме того, автомобиль получил новый задний бампер.

В салоне появилась новая мультимедийная система с изогнутым дисплеем диаметром 11,4 дюйма. Клиенты могут выбирать машину в вариантах Velar S, Dynamic SE, Dynamic HSE и Autobiography. Настраиваемое освещение салона предлагает выбор из 30 цветов интерьера для подсветки дверей, центральной консоли и пространства для ног в рамках дополнительного пакета Comfort. Предустановленные цветовые темы облегчают поиск идеальной комбинации, а каждый пассажир может выбрать идеальную температуру в салоне с помощью четырехзонного климат-контроля.

Гибридный электромобиль Velar на электротяге может проехать до 64 км, благодаря переработанному аккумуляторному блоку. В компании отметили, что при поездках на дальние расстояния гибридный силовой агрегат обеспечивает комбинированный запас хода на электромоторе и двигателе внутреннего сгорания до 684 км.

24 ноября стало известно, что с начала 2022 года интерес злоумышленников к автомобилям BMW, Land Rover и Genesis увеличился в два раза, а число обращений об угоне Mercedes возросло на треть. Об этом «Известиям» сообщила компания «Ренессанс страхование». Специалисты подчеркнули, что рост числа угонов в РФ автомобилей бизнес-класса могло спровоцировать открытие границ в СНГ с целью перегона машин в другие страны содружества, уточнив, что одной из главных причин угонов таких машин является дефицит запчастей для авто известных и дорогих брендов.