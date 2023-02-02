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Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Лефортовский районный суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Пешков по делу о государственной измене. Это следует карточки дела, опубликованной в четверг, 2 февраля в базе судебных дел.

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Исходя из этих данных, россиянин проходит по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Наказание по ней предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее, 25 января, Московский городской суд признал законным продление ареста политику, публицисту Владимиру Кара-Мурзе (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Владимира Кара-Мурзы) по делу о распространении фейков о ВС РФ и отклонил жалобу адвокатов на смягчение меры пресечения. Кара-Мурзу обвиняют в дискредитации российской армии и государственной измене (ст. 207.3 и ст. 275 УК РФ, соответственно).

До этого, 9 января, сообщалось о задержании гражданина РФ в Брянской области по подозрению в госизмене. Он пытался выехать на территорию Украины и принять участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил. Как отметили в пресс-службе ФСБ, это не первый раз, когда задержанный пытался выехать из страны, чтобы примкнуть к украинским военным. Тогда ему объявлялось официальное предостережение о недопустимости его действий.

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