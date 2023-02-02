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Медработникам РФ перечислили первые специальные социальные выплаты

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Фото: ТАСС/Сергей Булкин
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Социальный фонд России перечислил медицинским работникам первые специальные соцвыплаты, их получили 2,5 тыс. человек. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе фонда.

«На данный момент средства перечислены 2,5 тыс. работникам на общую сумму 21,4 млн рублей», — заявили в фонде.

Выплаты уже получили медработники 24 регионов страны.

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В начале января правительство России установило специальные социальные выплаты отдельным категориям медиков.

Размер выплаты будет зависеть от специальности сотрудника — от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей. Всего в 2023 году на допвыплаты медработникам будет выделено более 152,4 млрд рублей.

В сентябре 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российский бюджет на 2023 год имеет необходимые средства на предоставление бесплатной медпомощи, а также на исполнение остальных социальных обязательств перед гражданами.

В июне президент России Владимир Путин заявил о необходимости улучшения системы оплаты труда медиков. Глава государства пообещал, что объем денег, направляемых на развитие медицины в России, будет увеличиваться и в дальнейшем.

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