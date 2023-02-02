Полиция ищет трех человек в связи со стрельбой у ТЦ в Ростове

Правоохранительные органы занимаются поиском людей, причастных к стрельбе у ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону, которая произошла ранее 2 февраля. Об этом сообщает региональный портал 161.Ru.

Как сообщается портал, полиция разыскивает трех человек, в том числе и 50-летнего Владимира Уткина, владельца черного Nissan X-Trail. Отмечается, что в данный момент Уткин передвигается пешком.

«Сейчас действует план «Сирена» — по розыску вооруженных и опасных людей», — приводит портал информацию своего источника в правоохранительных органах.

Как сообщает полиция, Уткин был одет в черную куртку, а в руках у него был автомат и пакет. Известно, что раньше он работал в торговом центре, рядом с котором была стрельба.

Ранее в этот день в пресс-службе ГУ МВД по Ростову-на-Дону сообщили о том, что неизвестный открыл стрельбу у торгового центра. Отмечается, что в полицию с соответствующим заявлением обратились жители города. Когда правоохранители приехали на место, злоумышленник уже успел скрылся на машине в неизвестном направлении. В результате стрельбы никто не пострадал.