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Еще 15 ФАПов и амбулаторий построят в Хабаровском крае в 2023 году

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На территории Хабаровского края в 2023 году планируют построить 15 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и амбулаторий. Об этом сообщает региональное министерство строительства.

Фельдшерские пункты введут в эксплуатацию в селах Восход и Федоровка под Хабаровском, в селе Пушкино в Бикинском районе, в селе Марусино в районе имени Лазо, в селах Шереметьево Вяземского района и Устька-Орочская Ванинского района, селе Харпичан в Солнечном районе. В Ульчском районе построят ФАПы в поселках Быстринск и Решающий, пишет ИА AmurMedia.

Врачебные амбулатории появятся в селах Найхин и Лидога в Нанайском районе, селах Нижнетамбовское и Большая Картель в Комсомольском, а также в отдаленных и северных населенных пунктах — в селе Арка в Охотском районе и в селе Нелькан в Аяно-Майском районе.

Как рассказал глава краевого минстроя Олег Сутурин, сейчас специалисты разрабатывают проектную документацию по трем ФАПам, которые построят в поселках Решающий и Харпичан, и завершают аналогичные работы по четырем амбулаториям.

В 2023 году также планируется определить подрядчиков на проектирование и строительство еще девяти объектов здравоохранения в 2024–2025 годах, уточняет РИА «Восток-Медиа». ФАПы возведут в селах Кругликово, Иннокентьевка, Джигда, Удское и Синда, в поселках Золотой и Лесной. Амбулатории построят в поселке Сукпай и селе Тугур.

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