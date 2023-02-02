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Полиция Израиля задержала американца за вандализм в храме Иерусалима

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Фото: Global Look Press/Imagebroker/Schoening
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Полиция Израиля задержала американского туриста за то, что он разбил статую в Церкви Бичевания в Старом городе Иерусалима. Об этом сообщил портал Haaretz во вторник, 2 февраля.

«Американского туриста арестовали по подозрению в вандализме в отношении статуи Иисуса в Церкви Бичевания в Старом городе Иерусалима», — сообщается в материале.

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Предварительно, турист устроил беспорядки в церкви, сбил статую и изуродовал ее лицо. Служители церкви остановили его и вызвали полицию.

В настоящее время полиция выясняет, страдает ли 40-летний подозреваемый психическим заболеванием.

Отмечается, что Ватикан осудил этот поступок и назвал его «преступлением на почве ненависти».

Ранее, 28 января, в Восточном Иерусалиме два человека получили ранения в результате стрельбы на месте археологических раскопок «Город Давида». Пострадали двое мужчин 22 и 45 лет, оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Позже стало известно, что стрельбу устроил 13-летний подросток, он был допрошен. Во время нападения он был ранен свидетелями инцидента, а после отправлен в больницу.

За день до этого в районе Неве Яаков произошел теракт, в результате которого погибло восемь человек, в том числе нападавший. Еще 10 получили ранения. Нападение произошло в синагоге, после чего злоумышленник стал стрелять по людям, когда они бросились на улицу.

Позже полиция Израиля сообщила о задержании 42 человек в ходе расследования этого теракта.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил теракт около синагоги в Восточном Иерусалиме. Он обратил особое внимание на то, что нападение было совершено в Международный день памяти жертв холокоста.

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