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Прием заявлений на загранпаспорта нового образца приостановлен через портал «Госуслуги»

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«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов РФ нового образца с электронным носителем со сроком действия 10 лет. Об этом в четверг сообщается на сайте портала.

Чипы решают всё: почему МИД РФ приостановил выдачу 10-летних загранпаспортов
И кто может столкнуться с проблемами при оформлении таких документов

Выпуск загранпаспортов нового образца приостановлен временно, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Тем гражданам, которые уже подали заявление через портал госуслуг, необходимо будет дождаться ответа от ведомства по заявлению и действовать согласно инструкции, пишет «Москва 24».

При этом проблем с оформлением паспортов старого образца нет, уточняет телеканал «360».

Если же заявление было подано не через портал госуслуг, а, например, через МФЦ, то нужно лично обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления, отмечает телеканал «Звезда».

В свою очередь, в «Гознаке» пояснили, что в связи с увеличенным объемом заявок на персонализацию загранпаспортов значительно выросла потребность в микросхемах. Они необходимы для встраивания в бланк удостоверения личности, пишет НСН.

В сообщении Минпромторга говорится, что на заводе, где производятся чипы, происходит донастройка процессов. Делается это как раз для того, чтобы в дальнейшем отвечать увеличившемуся спросу на чипы.

Нормальный процесс оформления загранпаспортов планируется восстановить в течение месяца.

Как напоминает REGNUM, на титульной странице загранпаспорта нового образца располагается микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев.

В конце января сообщалось, что более 5,4 млн заграничных паспортов оформлено в России в 2022 году, пишет сайт kp.ru. Это примерно на 1,5 млн (почти на 40%) больше, чем в 2021 году, отмечает RT.

Ранее российские консульства временно прекращали принимать заявления на выдачу загранпаспортов нового поколения сроком действия 10 лет с 26 августа 2022 года в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя. При этом выдача традиционных загранпаспортов сроком на пять лет продолжалась в прежнем режиме.

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