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Посольство Швейцарии в Анкаре закрыли для посещения из-за угрозы теракта
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Посольство Швейцарии в Анкаре закрыли для посещения из-за угрозы теракта

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Фото: Global Look Press/dpa/Pius Koller
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Посольство Швейцарии, расположенное в Анкаре, а также генконсульство Конфедерации в Стамбуле решено временно закрыть для посещения из-за угрозы терактов. Об этом сообщил 2 февраля официальный представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) европейской страны Валентин Клива.

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«МИД подтверждает, что в связи с поступающей информацией об угрозе террористической атаки представительства Швейцарии в Анкаре и Стамбуле временно закрыты для посещения», — цитирует представителя ведомства «РИА Новости».

Представитель швейцарской стороны также добавил, что МИД Швейцарии и дипломаты на месте внимательно следят за ситуацией в Турции, находясь в контакте с турецкими властями и странами-партнерами, чтобы адекватно оценивать ситуацию.

Ранее 2 февраля глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что ряд стран Запада развязал «психологическую войну» против Турции, начав закрывать свои диппредставительства. Как отметил турецкий министр, посольства закрываются под предлогом якобы возможной террористической угрозы и на фоне получения Турцией $46 млрд доходов от туристической отрасли. Однако доказательств того, что кто-то намерен совершить теракты, западные страны турецким спецслужбам не предоставляют.

Первым об опасности столкнуться в центре турецкого Стамбула с террористическими атаками своих граждан 30 января предупредило посольство США. В число опасных мест, как отметили в посольстве, входят стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль. После в Стамбуле свои генконсульства закрыли Нидерланды, Франция, Германия и Великобритания, обосновав это соображениями безопасности. Там отметили, что якобы намечающиеся террористические акты будут связаны с прошедшими в Европе несколькими акциями по сожжению Корана.

1 февраля российское генконсульство в Стамбуле сообщало, что на фоне сообщений о якобы готовящемся теракте в центре города продолжает свою работу в штатном режиме.

В свою очередь, политолог Малек Дудаков 30 января выразил сомнения в вероятности новых терактов в Турции — как в Стамбуле, так и в других частях страны. Он отметил, что США просто хотят продемонстрировать излишнюю озабоченность происходящим на фоне торга о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. И только с этим и связан их призыв к американцам не находиться на территории Турции.

Последний крупный теракт произошел в Стамбуле в ноябре 2022 года. Тогда взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, которая популярна у туристов. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения.

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