В Москве мать ударила сына-подростка ножом

В Москве женщина ударила ножом 17-летнего сына. Как сообщил 2 февраля источник «Известий» знакомый с ситуацией, подросток ранен в плечо.

О том, что юношу ударила ножом мать, он рассказал врачам в больнице 1 февраля. Медики оказали ему первую помощь и отпустили домой.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

В октябре 2022 года в Ленинградской области полицейские задержали пьяного мужчину, который ранил ножом в шею девятилетнего сына.