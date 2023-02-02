Журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

Журналиста Илью Азара могут привлечь к уголовной ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил России из-за публикации в социальной сети. Об этом 2 февраля сообщил источник «Известий».

Речь идет о посте, который Азар выложил в июне 2022 года. О каком именно посте идет речь, пока не известно.

Уточняется, что действия журналиста собираются квалифицировать по статье 280.3 УК РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию армии»

10 июня прошлого года Азара оштрафовали на 60 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Отмечалось, что поводом для протокола стал антивоенный пост Азара в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ).

Прежде журналист уже привлекался к административной ответственности, в частности, за одиночные пикеты в Москве. 28 мая Тверской суд Москвы признал журналиста виновным в повторном нарушении правил пикетирования (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ему 15 суток ареста. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 10 суток.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям.