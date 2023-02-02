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СМИ узнали о нежелании литовцев уезжать на заработки из-за подорожаний в Европе

Delfi: жители Литвы отказываются уезжать на заработки из-за подорожания жизни в Европе
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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Willnow
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Жители Литвы больше не ездят на заработки в Европу из-за того, что заработать много не получится. Об этом 2 февраля пишет портал Delfi.

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В публикации отмечается, что в Европе значительно выросли цены на жилье, продукты и транспорт. На этом фоне агентства по трудоустройству стали предлагать литовцам такие же зарплаты, как и на родине.

Вместе с этим, как отмечается в статье, исключением являются скандинавские страны. Туда люди всё еще стремятся отправиться на заработки. Однако число вакансий ограничено, указывает «Газета.Ru».

Аналитики заявили, что в Литве за последние годы выросли зарплаты: если 15 лет назад разница между уровнем оплаты труда в стране и в Европе была в четыре-пять раз, то сейчас только в два раза. При этом разница в зарплатах продолжает сокращаться.

29 января еврокомиссар по экономике, экс-премьер Италии Паоло Джентилони заявил, что Германия — одна из наиболее пострадавших от кризиса стран.

На прошлой неделе сообщалось, что по итогам 2022 года хлеб и крупы подорожали почти на 20%, а в начале января издание Interia предупредило, что жителей Польши ждет резкий скачок цен на продукты питания.


Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Однако антироссийские санкции уже обернулись экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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