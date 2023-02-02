СК организовал проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Якутске

В микрорайоне Марха в Якутске в результате пожара в жилом частном доме погибли два человека. Организована процессуальная проверка, сообщает СУ СКР по Республике Саха (Якутия).

Пожар произошел рано утром 2 февраля в частном доме по улице Пилотов. При разборе завалов были обнаружены тела двух человек, их личности сейчас устанавливаются, пишет ИА SakhaNews.

«На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, которые провели осмотр места происшествия, опросы и иные неотложные проверочные мероприятия», — говорится в сообщении СК.

Причина возгорания устанавливается, назначены необходимые судебные исследования, уточняет ИА YakutiaMedia. По результатам проведенной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

По информации МЧС, площадь пожара составила 30 кв. м. В тушении были задействованы 19 человек и шесть единиц техники.