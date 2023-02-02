В Житомире переименуют пять улиц в рамках «дерусификации»

В украинском Житомире планируется переименование пяти улиц, названия которых связаны с Россией и Советским союзом. Об этом во вторник, 2 февраля сообщается на сайте Житомирского городского совета.

В частности, речь идет о переименовании Пушкинской и Лермонтовской улиц, а также улиц Льва Толстого, Гагарина и Чехова.

Чтобы выбрать варианты новых названий, будет проводиться общественное обсуждение. Срок проведения общественного обсуждения — не менее двух месяцев, отмечается на сайте.

Двумя днями ранее сообщалось, что Ужгородский городской совет поддержал инициативу о переименовании 11 улиц города. Так, улице Петра Багратиона присвоят имя Георгия Нарбута, улице Александра Бородина — Павла Чубинского, улице Николая Вавилова — Николая Аркаса. Улица Юрия Гагарина будет переименована в улицу Карпатской Украины, а Осетинская — в улицу Пластовую.

До этого, 25 января, депутаты Луцкого городского совета переименовали 17 улиц города, названия которых связаны с Россией и СССР. Отмечается, что смена названий коснулась улиц, которые, в частности, носили имена ученого-химика Дмитрия Менделеева, физика Игоря Курчатова, математика Николая Лобачевского, писателя Владимира Короленко и художника Ивана Шишкина.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.