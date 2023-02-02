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В Тюменской области ввели запрет на курение возле подъездов и ТЦ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Тюменской области ввели запрет на курение в общественных местах. Соответствующий законопроект приняли депутаты облдумы на очередном заседании.

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Запрет распространяется на курение рядом с торговыми центрами, магазинами, остановками общественного транспорта, заведениями общепита. Также запрещено курить у подъездов жилых домов и в пешеходных переходах, пишет Megatyumen.ru.

«Запрещается курение табака и потребление никотинсодержащей продукции на расстоянии менее 15 м от входов в подъезды многоквартирных домов. А также в автопавильонах остановочных пунктов и на расстоянии менее 5 м от них», — говорится в тексте законопроекта.

Как уточняет портал «Наш город», возле входов в различные магазины и организации, предоставляющие бытовые услуги, зона ограничения тоже составляет 5 м.

Расчеты, сделанные на основании информации за 2022 год, говорят о том, что в России курят 37,4% мужчин и 10,3% женщин. За последние годы доля курящих людей в стране снизилась — в 2020 году сигареты и другие курительные изделия употребляли 39,07% мужчин и 10,6% женщин.

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