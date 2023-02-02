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Во Вьетнаме могут увеличить срок безвизового пребывания туристов до 45 дней

Vietnam net: руководство Вьетнама обсуждает увеличение срока безвизового пребывания туристов до 45 дней
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Фото: РИА Новости/Сергей Русанов
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Власти Вьетнама рассматривают возможность увеличения срока безвизового пребывания в стране для туристов до 45 дней. Об этом 1 февраля сообщил портал Vietnam net со ссылкой на проект вьетнамского министерства культуры, спорта и туризма.

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Кроме того, планируется расширить список стран, для которых будет действовать безвизовый режим. Также предлагается заменить физическую визу электронной.

Член Консультативного совета по туризму Вьетнама (TAB) Крис Фэруэлл отметил, что после открытия границ в стране не вводились льготы для иностранных путешественников. Тем не менее туристическая деятельность восстанавливается быстрее, чем власти успевают принимать решения.

«Пока чиновники думают, туристы отправляются отдыхать к нашим соседям», — сказал он.

По информации портала, в прошлом году Вьетнам посетили 3,6 млн иностранных туристов, тогда как страна планировала принять 8 млн. Также, по мнению экспертов Vietnam.net, многие туристы ждут возвращения многоразовых трехмесячных виз, которые были доступны для поездки во Вьетнам до пандемии.

На сегодняшний день туристы из России могут находиться во Вьетнаме без визы 15 дней.

2 января вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что самыми популярными безвизовыми направлениями у российских туристов остаются Турция, Египет и Таиланд. Он также отметил, что без виз можно посетить Белоруссию, Армению, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Сербию. Среди доступных направлений также есть Мальдивы, Индонезия, Вьетнам, Куба, Доминикана и Венесуэлу.

До этого, 20 января стало известно, что российские граждане могут получить туристические визы для поездок в Китай. Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, что единственным ограничением для путешественников остается нехватка рейсов.

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