Экономист объяснил рост евро

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев объяснил укрепление евро интересом со стороны крупных покупателей.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 2 февраля, эксперт отметил, что мировой тенденции к ослаблению доллара и укреплению евро нет. Он пояснил, что в западном мире доллар, а не евро является самой привлекательной валютой для вложений.

Эксперт указал на то, что при отсутствии общего тренда на разбалансировку это происходит на одной из биржевых площадок, как сейчас в России, и, скорее всего, связано с интересом со стороны крупных покупателей.

«С наибольшей долей вероятности, это импортеры, которым в настоящее время нужны евро», — отметил Григорьев.

По его словам, сложно судить по результатам одного дня, станет ли это тенденцией. Григорьев допустил, что валюты сбалансируются и курс евро вновь понизится.

Ранее, 2 февраля, в начале торгов на Московской бирже курс евро превысил 77 рублей, отмечает телеканал «360». Это стало максимумом с начала 2023 года, отмечает сайт aif.ru. Курс доллара же пошел вниз: валюта торговалась на уровне 69,8 рубля.

30 января Григорьев спрогнозировал рост курсов доллара и евро в первом квартале 2023 года. Он допустил, что стоимость валют увеличится на 5–10%.

Как напоминает сайт kp.ru, ЦБ РФ устанавливает официальные курсы рубля теперь еще к девяти иностранным валютам. В перечень дополнительно включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.

Также в январе финансовый эксперт Антон Кравцов рассказал об экономических и политических предпосылках потери долларом США статуса мировой валюты. В частности, по его словам, заморозка и использование в своих целях золотовалютных резервов России недружественными странами привели к утрате доверия других стран к доллару США и евро, пишет RT.

В декабре 2022 года доллар достиг своего наивысшего показателя с 27 мая. Таким образом, был обновлен полугодовой максимум валюты, отмечает телеканал «Звезда». Укрепление доллара относительно рубля по сравнению с первыми двумя кварталами 2022 года обусловлено геополитическим фактором, смягчением валютных ограничений Банком России, а также восстановлением импорта и логистических цепочек.