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Контрафактные сигареты на 1 млн рублей изъяли у жителя Липецка

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Прокуратура Липецкой области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Липецка. Его обвиняют в совершении преступления в сфере экономической деятельности.

Следствие установило, что липчанин с 2021 года покупал и хранил для дальнейшей продажи сигареты без акцизных марок. Деятельность пресекли полицейские. Они изъяли у мужчины контрафактную табачную продукцию на сумму, превышающую 1 млн рублей.

GOROD48 со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства уточняет, что действия злоумышленника квалифицированы по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение и хранение товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

По этой статье подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 5 лет. Мужчина отказался признавать вину. Однако обвинение посчитали обоснованным и направили материалы дела в суд, пишет Lipetskmedia.

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