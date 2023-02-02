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Киеву нужно $17 млрд на восстановление Украины в 2023 году

Премьер Шмыгаль: Украине на восстановление в 2023 году нужно $17 млрд
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevskyy
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 февраля сообщил, что обсудил с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом восстановление страны.

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«В этом году на эти нужды необходимо $17 млрд. Один из ключевых источников финансирования — российские активы», — написал Шмыгаль в Telegram-канале.

Он отметил, что необходимо создать реальный механизм, который позволит распорядиться замороженными активами России и направить эти средства на восстановление Украины.

Накануне замминистра финансов Украины Ольга Зыкова заявила, что страна нуждается в постоянной финансовой помощи из внешних источников, ежемесячные потребности составляют около $3 млрд.

В декабре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз по итогам 2022 года выделил Украине €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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