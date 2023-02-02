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Карта спецоперации на Украине 2 февраля

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 2 февраля можно в материале «Известий».

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Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, подразделения Южной группировки продолжают наступление на донецком направлении. Потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки составили свыше 100 военных. Также ВС РФ за сутки уничтожили более 25 украинских военных на купянском направлении и более 65 военных ВСУ в Запорожской области и в районе Угледара в ДНР.

При поддержке авиации, ракетчиков и артиллерии ВС РФ нанесли поражение двум бригадам ВСУ в ДНР. Кроме того, войска РФ за сутки уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ на донецком направлении.

ВКС России в Запорожской области уничтожили РЛС для обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также РЛС AN/TPQ-37. Также российские военные поразили 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. На Херсонском направлении было уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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