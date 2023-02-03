Топливо с акцентом

Беспрецедентные санкции, введенные в отношении российской нефтегазовой отрасли, казалось бы, должны были исключить малейшую возможность появления углеводородного сырья из РФ на западных рынках. Однако сейчас те, кто первыми отказались от закупок нашего топлива и нефтепродуктов, вновь не только проявляют к ним интерес, но и повышают спрос на отечественное топливо.

И, как бы парадоксально это ни звучало, речь пойдет именно о США. Эта страна, администрацию которой фактически можно считать инициатором и автором всех введенных против нашего ТЭКа ограничений, сегодня не только позволяет молекулам российской нефти прописаться на своих берегах, но и вполне может оказать влияние на снижение дисконта на отечественное топливо. Этот показатель доходит до $40 за баррель и явно расстраивает руководство РФ.

Согласно данным аналитической компании Kpler, Америка резко увеличила импорт произведенного в Индии топлива. Его доля на этом рынке выросла с 5% в декабре до 40% в январе, физический объем поставок достиг 89 тыс. баррелей в сутки бензина и дизельного топлива. И тут к гадалке не ходи, понятно, что нефтепродукты эти произведены из российского сырья, закупку которого республика увеличила в прошлом году и продолжает наращивать в наступившем.

Так, импорт нефти из РФ в декабре 2022-го впервые превысил 1 млн баррелей в сутки и достиг 1,2 млн. В первой половине января импорт установил новый рекорд — 1,7 млн баррелей, увеличившись на 42%. Динамика роста ввоза сырья особенно впечатляет, если сравнить, какую долю российское топливо составляло в нефтяном балансе Индии в 2021-м — только 0,2%. А сегодня на нее приходится четверть (25%) всего импортируемого Индией черного золота из нашей страны.

При собственной добыче, которая составляет порядка 30 млн т в год, в Индии работает 25 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), мощность которых по состоянию на весну 2021-го — почти 250 млн т. Именно поэтому республика зарекомендовала себя как один из крупнейших нетто-экспортеров нефтепродуктов. И, безусловно, она не могла не воспользоваться рыночной конъюнктурой, когда из-за введения западных санкций в отношении российского топлива дисконт на Urals вырос до $30–40 за баррель.

Закупив нефть в РФ по достаточно привлекательным ценам, индусы переработали ее и предложили новые продукты нуждающимся в топливе странам. И США в том числе. Страна серьезно страдает от нехватки продуктов переработки, несмотря на высокий уровень своей собственной добычи, которая превышает 11 млн баррель в сутки и месяц от месяца спорит уровнем добычи Саудовской Аравии.

А всё потому, что за последние годы в США существенно сократилась доля действующих НПЗ. Во-первых, несколько лет назад заводы лишились сырья из Венесуэлы: бывший американский лидер Дональд Трамп наложил санкции на венесуэльское топливо. А поскольку предприятия на мексиканском побережье ориентированы на нефть тяжелых сортов, ее стали закупать в России. Но в большей степени начали приобретать нефтепродукты, от которых отказались весной 2022-го.

Кроме того, нефтеперерабатывающие мощности сильно сократили из-за низкой рентабельности в период пандемии. К тому же большинству из 129 американских действующих НПЗ более 50 лет. Оборудование устарело и износилось. Последний крупный завод, введенный в эксплуатацию в Соединенных Штатах в 1977 году, принадлежит компании Marathon Oil в Гэривилле, штат Луизиана. Он способен производить 578 тыс. баррелей в день.

Учитывая, что в США полным ходом набирает обороты так называемая зеленая повестка, за которую радеет нынешний президент Джо Байден, многие владельцы НПЗ попросту не хотят тратить деньги на модернизацию заводов, полагая, что в будущем потребность в ископаемом топливе существенно снизится.

Хотя тут американцам надо напомнить, что случается с их экономикой, когда приходят холода: замерзают буровые и ветряки, а стоимость электричества растет в тысячах процентов. Но это их выбор, и приходится просто констатировать то, что есть.

Уже сегодня многие эксперты склонны полагать, что США рискуют столкнуться с дефицитом бензина этим летом: отказ Евросоюза от российских нефтепродуктов несет угрозу прекращения резервных поставок, на которые Штаты рассчитывают в разгар автомобильного сезона.

Как писало Bloomberg, сезонные запасы бензина в стране уже находятся на самом низком уровне примерно за десятилетие, а интенсивные зимние ремонты на НПЗ могут сократить их еще больше. К тому же дизтопливо США нужно не только транспорту — его используют в буровых установках при добыче сланцевой нефти, в электрогенераторах, а также для обогрева домов.

Да, сейчас поставки топлива из Венесуэлы начинают восстанавливаться. Первая партия, добытая американской компанией Chevron в республике после выдачи лицензии, объемом порядка 1 млн баррелей пришла на побережье США в январе. Однако это вряд ли сможет удовлетворить спрос в США, тем более после введения эмбарго на нефтепродукты из РФ. Европа будет аккумулировать ближневосточные объемы, не говоря уже о своих собственных.

Таким образом, сегодня можно говорить, что вторую жизнь российской нефти, вынося ее за скобки санкций, будут давать Индия и Китай, совокупные мощности переработки которых превышают 1 млрд т в год. А учитывая, что спрос со стороны Запада, и в первую очередь США, в ближайшее время будет увеличиваться, это позволит нашим производителям занять более сильную переговорную позицию в вопросах сырья из РФ. Поэтому растущий спрос со стороны Америки на индийские нефтепродукты с русским акцентом будут оказывать прямое влияние на снижение дисконта на Urals.

Автор — руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России

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