В Мордовии задержали бросившую двойняшек в коробке женщину

В Мордовии правоохранительные органы задержали женщину, которая в прошлом году бросила двух новорожденных девочек в коробке на улице Краснослободска. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба регионального отделения МВД.

«Ею оказалась 37-летняя жительница одного из районов Мордовии. На учете по беременности женщина, уже имеющая троих детей, не состояла. Роды проходили в домашних условиях. Спустя сутки после произошедшего она обратилась с просьбой к родственнице отвезти ее с детьми в какой-либо населенный пункт, чтобы оставить девочек на улице», — указано в сообщении.

Задержанная подтвердила факт того, что является матерью оставленных детей. По ее словам, с отцом девочек она не проживает и состоит в браке с другим мужчиной.

По информации следствия, на данный момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает, так как их оперативно обнаружили и вовремя доставили в больницу.

Известно, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Ранее, 20 декабря 2022 года, управление Следственного комитета (СК) России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») в отношении женщины, выбросившей свою новорожденную дочь на мороз. Отмечается, что мать мертвой девочки находится на учете у психиатра из-за хронического психического заболевания.