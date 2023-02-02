В России официально представили спорт-седан Changan UNI-V

Китайская компания Changan объявила о том, что выпустила на российский рынок спорт-седан UNI-V. Стоимость автомобиля класса D в комплектации, доступной к заказу у официальных дилеров в РФ, составляет 2 629 900 рублей, сообщила 2 февраля пресс-служба Changan Motors Rus.

Эксперты считают, что в дизайне седана заметны черты бренда: современная светодиодная оптика, безрамочная декоративная решетка радиатора, скрытые в кузове ручки дверей и активный задний спойлер, а также разнесенные патрубки выхлопной системы. В салоне новой модели тоже ощущается связь с флагманским кроссовером UNI-K. У новинки цифровая приборная панель, состоящая из трех экранов высокой четкости. Руль в форме эллипса помогает считывать информацию с приборной панели, а электроусилитель руля имеет три режима настройки в диапазоне от «комфортного» до «спортивного».

Седан UNI-V оснащен полуторалитровым мотором TGDI семейства BlueCore. Двигатель является собственной разработкой компании. Мотор развивает мощность 181 л.с. и работает в паре с семиступенчатым роботом. Коробка передач работает в одном из трех режимов: eko, norm или sport.

Салон отделан перфорированной кожей и оснащен интеллектуальным круиз-контролем, системой камер кругового обзора с интегрированным видеорегистратором, дистанционным запуск двигателя и комплексом электронных ассистентов вождения и активной безопасности. На модель UNI-V, как и на все автомобили бренда Changan, распространяется официальная заводская гарантия пять лет или 150 тыс. км пробега.

24 января стало известно, что у российских дилеров в продаже появился мощный кроссовер Changan UNI-T. Автомобиль предлагается с новым бензиновым мотором, отдача которого составляет 232 л.с. Стоимость автомобиля составляет чуть более 3 млн рублей. До недавнего времени на российском рынке Changan UNI-T был представлен с четырехцилиндровым полуторалитровым мотором, отдача которого составляла 188 л.с.