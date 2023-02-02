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В ЕК заявили о намерении принять десятый пакет санкций к годовщине спецоперации

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Евросоюз (ЕС) намерен принять 10-й по счету пакет санкций в отношении России к годовщине начала спецоперации по защите Донбасса. Об этом 2 февраля заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев.

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«ЕС хочет, чтобы новые санкции против России были готовы к 24 февраля», — приводит ее слова агентство AFP.

Накануне высокопоставленный источник в Брюсселе рассказал, что новый пакет антироссийских санкций ЕС может быть принят в феврале текущего года. Его введение будет обсуждаться на саммите ЕС — Украина, который запланирован на 3 февраля.

В середине января опрошенные «Известиями» европейские политики сообщили, что в рамках десятого пакета антироссийских рестрикций в Евросоюзе обсуждаются санкции против «Росатома».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ на это заявил, что Венгрия не поддержит антироссийские санкции Европейского союза, которые так или иначе скажутся на сотрудничестве Будапешта и Москвы в области атомной энергетики.

9 января депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что Еврокомиссия уже работает над новыми пакетами санкций против России, вводимыми на фоне конфликта на Украине. При этом он отметил, что с каждым разом добиться единогласия членов Евросовета всё труднее, поскольку такая политика идет вразрез с национальными интересами отдельных государств.

Евросоюз ввел девятый пакет санкций в отношении России 16 декабря 2022 года. Этим пакетом антироссийских санкций были введены в том числе новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ России не заставит себя ждать. Она указала, что российская сторона, как и всегда, отреагирует на любые недружественные выпады.

17 января Россия со своей стороны расширила санкционный список против европейских чиновников в ответ на девятый пакет рестрикций Евросоюза (ЕС). В нем речь идет о руководстве силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке украинских войск. В черный список внесены европейские граждане, «замеченные в систематической публичной антироссийской риторике».

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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