Неизвестный открыл стрельбу у торгового центра в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу у торгового центра. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Отмечается, что в полицию с соответствующим заявлением обратились жители города. Когда правоохранители приехали на место, злоумышленник уже успел скрылся на машине в неизвестном направлении.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника», — говорится в сообщении.

В результате стрельбы никто не пострадал.

29 января водитель BMW во Владивостоке обстрелял микроавтобус на улице Жигура. Сотрудниками Росгвардии задержан и доставлен в отдел полиции 32-летний житель Владивостока. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия.