Деток кремлевской елки вырастили подмосковные лесничие

В Московской области из семян шишек кремлевской елки вырастили саженцы. Учащиеся школьного лесничества «Друзья леса» получили в подарок материал в 2017 году и тогда же пообещали вырастить из него новые деревца.

Спустя шесть лет высота саженцев достигла 35 см. Их пересадили на грядки питомника, а весной в рамках акции «День Победы» высадят в лесу, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный комитет лесного хозяйства.

Юным экологам поддержку оказывают специалисты бородинского филиала «Мособллес». У школьного лесничества уже есть свой небольшой питомник. Молодые специалисты верят, что через много лет одна из молодых елок украсит Соборную площадь Кремля.

В 2022 году главную новогоднюю ель страны спилили в подмосковном Волоколамском округе. При этом на месте сруба в рамках ежегодной акции «Лес Победы» высадят несколько сотен новых деревьев.