Политолог предрек одобрение Эрдоганом расширения НАТО после победы на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО в рамках предвыборной кампании. Об этом 2 февраля «Известиям» заявил турецкий политолог, кандидат политических наук Керим Хас.

«На мой взгляд, Эрдоган повышает ставки перед выборами в Турции для того, чтобы получить поддержку со стороны Вашингтона. Он хочет, чтобы Турцию продолжали признавать, как стратегического союзника. Много рисков перед выборами для Эрдогана, оппозиционные партии усиливают свои позиции. Эрдоган не на 100% уверен в результатах выборов», — сказал Хас.

По мнению политолога, если Эрдоган победит на президентских выборах в Турции в мае этого года, то тогда он одобрит процесс вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Накануне Эрдоган заявил, что Анкара не одобряет перспективу вступления Швеции в НАТО, однако готова пойти навстречу Финляндии в данном вопросе при выполнении определенных условий.

Тогда же Эрдоган объяснил, что Швеции не удастся прийти к взаимопониманию с Турцией, пока в Стокгольме считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

До этого, 30 января, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу допустил, что Анкара пойдет на раздельное рассмотрение заявок Финляндии и Швеции. При этом глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подчеркнул, что Хельсинки по-прежнему рассчитывает на совместное вступление в НАТО вместе со Стокгольмом.

Отношения Турции и Швеции резко ухудшились после акции датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который 21 января с одобрения местных властей сжег копию Корана перед турецким посольством в Стокгольме. Тогда пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение священной книги является явным преступлением ненависти.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана.