Резкое похолодание спрогнозировали в Свердловской области

Синоптики прогнозируют резкое похолодание с приходом антициклона в Свердловской области. Температура опустится до –20 градусов.

Обилия осадков в регионе не ожидается. 3 февраля температура воздуха опустится до –19 градусов, в дневные часы ожидается –4…–6 градусов. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру». Аналогичные погодные условия ожидаются 4 февраля. 5 февраля дневная температура опустится до –6…–8 градусов.

Согласно прогнозам, действие антициклона будет сохраняться до начала следующей недели.

Ранее синоптики спрогнозировали малоснежное начало февраля в Томской области. Температура воздуха по ночам будет опускаться до –24 градусов.