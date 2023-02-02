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Politico узнала о запрете чиновникам ЕС носить одежду в стиле Зеленского в Киеве

Politico: чиновникам ЕС разослали требования по дресс-коду перед поездкой в Киев
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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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Чиновникам Евросоюза (ЕС) запретили носить одежду зеленого цвета или цвета хаки, какую обычно носит украинский лидер Владимир Зеленский, требование выдвинуто на предстоящем саммите ЕС – Украина, который пройдет в Киеве. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает обозреватель Флориан Эдер в газете Politico.

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Как отмечено в статье, гостям саммита выдали памятку, в которой был прописан соответствующий пункт: правило дресс-кода — избегать нарядов зеленого или яркого цвета.

«Причиной отправки памятки стала явная попытка сохранить военный вид для хозяев и президента Украины Владимира Зеленского, который сделал армейскую зеленую футболку своей вездесущей военной формой», — сообщается в материале.

Кроме того, участникам встречи дали рекомендацию путешествовать налегке, по возможности не брать с собой чемодан, а также носить удобную обувь и теплые куртки или пальто, уточнил Эдер.

Саммит ЕС – Украина состоится в пятницу, 3 февраля, в Киеве. Основная тема предстоящей встречи — вопрос вступления Украины в состав Евросоюза, а также «мирный план» Зеленского. Помимо этого, политики обсудят санкционное давление на РФ и продовольственную безопасность.

В декабре 2022 года Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед. Его условия, в частности, включают освобождение всех военнопленных, так называемое восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, «возвращение справедливости» и фиксацию окончания спецоперации.

В ответ на это 28 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии мирного плана Украины, если в нем не учтены новые реалии — воссоединение России с новыми регионами.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 13 января 2023 года отметил, что проект резолюции в поддержку «мирного плана», инициированный президентом Украины, не имеет ничего общего с реальностью.

Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января указал на то, что Россия готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам на Украине, но пока их не было. При этом, по его словам, речи о переговорах с Зеленским быть не может, так как тот запретил эти контакты на законодательном уровне.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022-го на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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