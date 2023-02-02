Около 700 млн рублей направят на ремонт трех дорог на Южном Урале

Торги на ремонт трех дорог объявили в Челябинской области. Общая стоимость предложенных контрактов составляет порядка 700 млн рублей.

На дороге Южноуральск – Магнитогорск требуется отремонтировать участок протяженностью 15,5 км в Верхнеуральском районе. Начальная стоимость работ составляет 356,9 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Еще две дороги требуется отремонтировать в Октябрьском и Красноармейском районах. Протяженность участков составляет 4,2 км и 9 км. Начальная стоимость работ составляет 114,6 млн и 223,3 млн рублей.

Все торги организованы Центром закупок Челябинской области. Все ремонтные работы необходимо выполнить до конца октября.