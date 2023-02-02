Королеву вязания России выберут в Тамбовской области

В Рассказове Тамбовской области определят королеву вязания страны. Одноименный конкурс стартовал накануне. Обладательницей короны и звания «Королева вязания» станет мастерица, которой удастся выполнить все условия конкурса.

Для начала необходимо подготовить заявку и конкурсные материалы. Это портрет участницы за вязанием, визитка, фото и видео работ, рассказ о творчестве и достижениях в вязании, участии в различных мастер-классах, конкурсах и проектах. К тому же необходимо выполнить домашнее задание — подготовить творческую открытку, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

В середине октября назовут имя победительницы. Королеву вязания выберет жюри, состоящее из специалистов в области декоративно-прикладного искусства, дизайнеров, специалистов по рекламе, фотографии, представителей сферы туризма, СМИ, общественных организаций и учебных заведений.

Работы будут оценивать по таким критериям, как творческий подход к раскрытию темы, ее полнота, степень профессиональных навыков мастера, сложность, качество, уникальность, художественный и эстетический уровень.

Победительница получит знак-символ конкурса — корону, а также наградную ленту и подарки.

Агентство напоминает, что в разные годы титула «Королева вязания» удостаивались представительницы Рассказова и Котовска, а также подмосковного Королева.