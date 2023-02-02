АвтоВАЗ возобновил производство версии Lada Niva Urban

Внедорожник Lada Niva Urban вернулся на конвейер, хотя на официальном сайте компании информации об этом нет, сообщила 1 февраля группа Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

АвтоВАЗ показал Lada Niva Urban в 2014 году в качестве городской версии внедорожника. Автомобиль получил улучшенную шумоизоляцию салона, кондиционер и зеркала заднего вида с электрорегулировками. Кроме того, у вездехода появились пластиковые бамперы и легкосплавные колесные диски. Под капотом остался тот же мотор мощностью 83 л.с.

Какую модификацию получит возвращенная Niva Urban, пока неизвестно. В сообществе Avtograd News упомянули, что внедорожники окрашивают в темно-зеленый цвет «Несси-2».

24 января АвтоВАЗ объявил о старте продаж модернизированных коммерческих пикапов на базе внедорожника Niva Legend, выпускаемых дочерней компанией «ВИС-Авто». Максимальная грузоподъемность автомобилей увеличена на 185 кг, при этом наибольшей грузоподъемностью, 800 кг, обладает модификация с двухместной кабиной и бортовой платформой. На сегодня в гамме легких коммерческих грузовиков, сделанных на базе Lada Niva Legend, присутствуют как двухместные, так и пятиместные пикапы. Автомобили выпускаются со стеклопластиковым кузовом, изотермическим фургоном, рефрижератором, а также в версии автомобиля техпомощи. Всего производится более 30 различных комплектаций с объемом грузового отделения от 1 до 3,5 куб. м и грузоподъемностью от 640 до 800 кг.