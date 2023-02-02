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Врач назвал полезные для мужского здоровья витамины

Эндокринолог Терушкин назвал полезные для мужского здоровья витамины
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Фото: Global Look Press/Narratives/Chris Everard
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Некоторые витамины и минералы имеют свойства, оказывающие благотворное влияние на мужское здоровье. О них 1 февраля рассказал эндокринолог, сооснователь клиники BMP Роман Терушкин.

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«Цинк улучшает качество сперматозоидов, увеличивает их подвижность, а также предотвращает воспалительные заболевания предстательной железы. Ретинол отвечает за синтез мужских половых гормонов, стимулирует секрецию тестостерона. Он также взаимосвязан с цинком — вместе они эффективнее работают», — указал специалист «Газете.Ru».

Также группа витаминов B способна положительно повлиять на половое влечение, тонус сосудов и нормальное кровообращение половых органов.

«При нормальном количестве этих витаминов происходит адекватное созревание сперматозоидов», — добавил эксперт.

Терушкин упомянул и о пользе витаминов С и Е, которые повышают эластичность сосудов и продукцию тестостерона, а также улучшают кровообращение и, соответственно, потенцию и эрекцию.

Ранее, 24 января, уролог-андролог Гусейн Садыков рассказал о вреде саун, бань и горячих ванн для мужского здоровья. Врач предупредил, что злоупотребление ими ведет к бесплодию и другим проблемам.

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