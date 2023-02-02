Заозерское кладбище в Перми отремонтируют почти за 5 млн рублей

Власти Перми заключили контракт с подрядчиком, который займется ремонтом Заозерского кладбища. Стоимость работ оценили в 4,85 млн рублей.

В качестве заказчика выступает МКУ «Пермблагоустройство». Согласно договору, подрядчик ООО «Ливингстон Строй» должен выполнить ремонт квартала на кладбище в рамках организации ритуальных услуг и содержания мест погребения. В частности, требуется убрать аварийные деревья и устроить слой из песка. Контракт необходимо исполнить до 31 марта 2023 года. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Финансирование осуществляется из бюджета Перми.

В январе 2023 года в Тюмени опубликовали путеводитель по Текутьевскому кладбищу. Брошюру из 30 глав составили волонтеры. В книгу включенаы карта с 60 важными захоронениями и биографии известных тюменцев.