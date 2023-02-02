Глава МИД Лавров: Запад рассматривает Молдавию на роль следующей Украины

Молдавия может пойти по пути Украины, Запад уже «приглядывает» ее на эту роль, заявил 2 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и «РИА Новости».

По его словам, это может произойти в связи с действиями президента страны Майи Санду, которую назначили на эту должность «далеко не демократическими методами». При это он отметил, что Санду сама «рвется» в НАТО.

«Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на всё», — подчеркнул Лавров.

20 января Санду в интервью изданию Politico допустила возможность отказа страны от нейтралитета ради вступления в НАТО. Согласно Конституции Молдавии, страна обладает нейтральным статусом, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках плана партнерства.

По мнению главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрея Климова, из-за разговоров о вступлении в НАТО Молдавия и Санду могут повторить «самоубийственную политику» Украины и ее лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил 22 января.

При этом, как показали результаты опроса жителей Молдавии, проведенного в ноябре прошлого года, более половины граждан страны не поддерживают вступление республики в НАТО.

В том же месяце официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по сценарию, аналогичному украинскому.