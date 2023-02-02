Реклама
Прямой эфир
Общество
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Интернет
Sony закроет сервис PS Plus Collection с бесплатными играми 9 мая
Мир
Обученные в Британии военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя
Мир
В МИДе пообещали ответить на выдворение Австрией четырех российских дипломатов
Авто
Рынок новых легковых авто в январе сократился на 47%
Общество
Вован и Лексус опубликовали пранк с экс-советником президента США Болтоном
Мир
Лавров заявил о нахождении РФ в эпицентре геополитической битвы
Мир
МИД Австрии объявил четырех российских дипломатов персонами нон грата
Мир
Миссия ЕС подготовит 30 тыс. украинских военных
Мир
Мэр Кишинева призвал жителей запасаться водой
Спорт
СМИ узнали о получении Роналду 90% зарплаты из госбюджета Саудовской Аравии
Авто
В России появится новый седан Geely Starray

Подачу отопления восстановили после крупной аварии в Ростове-на-Дону

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подачу отопления восстановили после крупного порыва на теплотрассе в центре Ростова-на-Дону. Без тепла оставались 37 жилых домов.

Авария произошла 1 февраля на проспекте Соколова. Ликвидировать последствия порыва удалось только в ночь на 2 февраля. По данным коммунальщиков, на текущий момент теплотрасса заполнена, отопление подается потребителям. Об этом пишет RostovGazeta.

Днем ранее в прокуратуре отметили, что 84 объекта теплоснабжения в городе работают и содержатся некорректно. 15 коммунальных аварий в январе 2023 года произошли из-за износа теплосетей.

В Иркутской области следственный комитет инициировал проверку по факту дефицита топлива в котельных в Нижнеудинске. В городе был введен режим повышенной готовности. В администрации уточнили, что снижение температурных параметров для потребителей не планируется.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023