Подачу отопления восстановили после крупной аварии в Ростове-на-Дону

Подачу отопления восстановили после крупного порыва на теплотрассе в центре Ростова-на-Дону. Без тепла оставались 37 жилых домов.

Авария произошла 1 февраля на проспекте Соколова. Ликвидировать последствия порыва удалось только в ночь на 2 февраля. По данным коммунальщиков, на текущий момент теплотрасса заполнена, отопление подается потребителям. Об этом пишет RostovGazeta.

Днем ранее в прокуратуре отметили, что 84 объекта теплоснабжения в городе работают и содержатся некорректно. 15 коммунальных аварий в январе 2023 года произошли из-за износа теплосетей.

В Иркутской области следственный комитет инициировал проверку по факту дефицита топлива в котельных в Нижнеудинске. В городе был введен режим повышенной готовности. В администрации уточнили, что снижение температурных параметров для потребителей не планируется.