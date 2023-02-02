Певица из Петербурга попала в реанимацию с отравлением антижиром

Певица Виктория Янсонс из Санкт-Петербурга попала в реанимацию с острым отравлением. По данным источника «Известий», медики обнаружили у артистки ожог пищевода и желудка.

Стало известно, что певица выпила чистящее средство, после чего у нее началось желудочное кровотечение. Ее привезли в больницу в тяжелом состоянии и поместили в токсикологическую реанимацию.

В настоящий момент подробности случившегося выясняются.

В апреле 2021 года в Москве пенсионерка скончалась в больнице после того, как случайно выпила средство для уборки. Женщина попала в больницу с химическим ожогом желудка и пищевода, а также переломом бедра. Медики несколько дней боролись за ее жизнь, но спасти женщину не удалось.