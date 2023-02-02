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Авто
В России появится новый седан Geely Starray

Стало известно о скором появлении в РФ кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace

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Фото: Volkswagen
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В России в ближайшее время появится семиместный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace. Минимальная стоимость машины составит 5,47 млн рублей, сообщил 2 февраля портал Autonews.

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Volkswagen Tiguan Allspace для российских покупателей будут предлагать с безальтернативным двухлитровым дизельным мотором мощностью 200 л.с.

Ожидается, что большую партию этих автомобилей на российский рынок по системе параллельного импорта привезет один из крупных дилерских центров. Эксперты отметили, что автомобиль пережил рестайлинг в 2021 году. Цены на модификацию R-Line будут варьироваться от 5,47 млн до 6,1 млн рублей.

Полноприводный Volkswagen Tiguan Allspace с двухлитровым дизельным мотором мощностью 200 л.с. оснащен семиступенчатым роботом. Максимальная скорость кроссовера составит 216 км/ч. Автомобиль оборудован светодиодной оптикой, рейлингами на крыше и 19-дюймовыми колесными дисками. Также в машине есть адаптивный круиз-контроль, многозонный климат-контроль, датчики дождя, передние и задние парктроники.

27 января стало известно, что российские дилеры привезли из Китая седан Volkswagen Magotan — так называется модель Passat на китайском рынке. Автомобиль предлагается по цене 3,5 млн рублей. В РФ привезли гибридную версию модели, которая называется Magotan GTE. Силовая установка машины построена на основе бензинового турбодвигателя объемом 1,4 л и мощностью 131 л.с., а электромотор выдает мощность 115 л.с. Машина выпускается в Китае на совместном предприятии FAW-Volkswagen.

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