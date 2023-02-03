Цены и сведения

По итогам 2022 года рост цен составил 11,94%, оказавшись тем самым ниже прогнозного диапазона ЦБ РФ (12–14%). Как показала статистика последних шести месяцев, дезинфляционные факторы по-прежнему остаются достаточно сильными, отражая тем самым слабость потребительского спроса. Декабрьская сезонно сглаженная цифра по инфляции (SAAR) хотя и продемонстрировала некоторое ускорение против ноября, в целом оказалась ниже таргета в 4%. Даже с учетом того, что в декабре была проведена достаточно значительная индексация ЖКХ (около 9%).

Первые недельные данные за 2023 год пока не говорят о резкой смене тренда: значительного разгона цен мы не видим, а фактор ослабления рубля в конце 2022-го, судя по всему, компенсируется слабостью потребления. Пока основным драйвером остается плодоовощная продукция. Тем не менее по итогам 2023 года мы не ожидаем снижения инфляции до целевого уровня. Ускорителями будут как существенные госрасходы (в декабре из бюджета было потрачено 6,9 трлн рублей, или почти 5% ВВП), так и ослабление российской валюты и рост стоимости труда, превышающий производительность.

Если посмотреть на компоненты увеличения показателя, то ускоренная инфляция, исходя из нашего прогноза, видится в сфере услуг. Мобилизационный фактор и отток населения могут стать драйверами стоимости труда, в результате чего цены в этом секторе вырастут примерно на 6,8%. Вместе с тем такая тенденция не означает стабильность дохода.

Накапливающаяся неопределенность, вероятно, станет ключевым фактором, сдерживающим потенциал увеличения стоимости непродовольственных товаров. Мы ожидаем, что они останутся в пределах 5% год к году, притом что потребительская активность населения будет подавленной (ожидается спад показателя на 2,7% год к году). Тем не менее инфляционный риск, связанный с логистическими проблемами и сохраняющимися ограничениями в части импорта, будет оставаться достаточно существенным, не позволяя ценам снизиться до уровня таргета.

Динамика стоимости продовольственной корзины по году замедлится, однако в условиях завышенных мировых котировок на продовольствие останется в пределах 4,9%.

По итогам 2023-го среднегодовой рост цен прогнозируется на уровне 5,4%. В марте инфляция в исчислении год к году, по нашему прогнозу, окажется на уровне 3,5%, в апреле — уйдет ниже 3%, и только с мая начнется разворот к ускорению. Безусловно, ключевым фактором здесь будет сдвигающийся эффект высокой базы 2022-го. Однако дальнейшее ускорение может быть поддержано мягким восстановлением экономики и оживлением спроса в условиях ограничения со стороны предложения.

Для лидеров российского продуктового ритейла, Х5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») и «Магнита», замедление инфляции может быть неоднозначным: долгосрочно благоприятным, но негативным в ближайшие кварталы.

На практике комфортный для продуктовых ритейлеров уровень роста цен — около 4–6%. В этом случае увеличение стоимости стимулирует повышение оборота (особенно если это сопровождается улучшением благосостояния населения), а повышение операционных затрат отстает от выручки, что положительно сказывается на прибыли. В случае же устойчиво высокой инфляции негатив от падения реального благосостояния населения перевешивает, а риски ужесточения регулирования для отрасли возрастают. Поэтому замедление потребительских цен долгосрочно, скорее, положительно для инвестиционных историй ритейлеров.

С другой стороны, рентабельность компаний, вероятно, окажется под давлением в ближайшие кварталы. В прошлом году в моменте ускорение инфляции позитивно сказалось на денежных потоках «Магнита» и Х5: выручка увеличивалась опережающими темпами, а расходы запаздывали. В этом году эффект может быть обратным.

Тем не менее затраты на продукты питания ожидаемо остаются наиболее стабильной категорией потребительских расходов. По оценке Росстата, за 11 месяцев прошлого года оборот продовольственного ритейла упал всего на 1% в реальном выражении (+14% в номинальном) против 10,5% падения в непродовольственном.

Для лидеров продуктового ритейла нынешняя среда создала дополнительные возможности для наращивания доли рынка как органически, так и через приобретение конкурентов, поэтому акции Х5 Group и «Магнита», на наш взгляд, остаются в числе относительно «защитных» в условиях неопределенности.

Авторы — главный экономист и старший аналитик «БКС Мир инвестиций»

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