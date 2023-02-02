Курс биткоина достиг максимума с августа 2022 года и поднялся выше $24 тыс.

Курс биткоина поднялся выше $24 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance 2 февраля.

Так, курс криптовалюты за сутки поднялся на 2,8% и составил $24,19 тыс. Это стало максимумом с 15 августа 2022 года. К 10:20 мск цена биткоина зафиксировалась на уровне $23,81.

Кроме того, криптовалюта Ethereum подорожала на 5,6%, до $1,66 тыс.

25 января кандидат экономических наук, финансовый экономист Михаил Беляев допустил рост биткоина до $30 тыс. Он отметил, что курс понемногу будет подниматься, поскольку есть люди, купившие его гораздо дешевле и которые могут сбросить монеты для получения дохода.

Кроме того, по его словам, на фоне сообщений о неперспективности доллара, биткоин может вырасти и выше $30 тыс., так как у него нет экономического обоснования.

При этом основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский 14 января заявил «Известиям», что увеличение стоимости биткоина, скорее всего, временное явление, и пока рано говорить о долгосрочной тенденции роста.