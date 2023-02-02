Переменчивую погоду со снегом спрогнозировали в Удмуртии

Синоптики спрогнозировали осадки и небольшое похолодание на территории Удмуртии. Переменчивый характер погоды будут определять циклон и антициклон, между которыми окажется республика.

Согласно прогнозам, 3 и 4 февраля Удмуртию будет пересекать фронтальная система. Ожидается небольшой снег, который усилится в ночь на 4 февраля. При этом 5 и 6 февраля существенные осадки не прогнозируются. Об этом пишет Udm-info.ru.

Температура воздуха в ближайшие дни будет выше климатической нормы. По ночам ожидается –7…–12 градусов, в дневные часы прогнозируют –3…–8 градусов. 7 февраля в регионе ожидается небольшое похолодание со снегом, температура опустится до –12…–17 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали малоснежное начало февраля в Томской области. По ночам температура будет опускаться до –22…–24 градусов, в дневные часы температура составит –11…–13 градусов.