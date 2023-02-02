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Четверо детей и женщина пострадали в ДТП под Саратовом

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В Пугачевском районе Саратовской области в результате ДТП пострадали четверо детей и женщина-водитель. Легковой автомобиль съехал в кювет, опрокинулся и врезался в дерево.

ИА «Взгляд-инфо» в региональной ГИБДД рассказали, на 17-м км автодороги Балаково — Духовницкое — Пугачев столкнулись Datsun и Hyundai. После этого первая машина с детьми в салоне изменила траекторию движения, съехала с дороги и врезалась в дерево.

За рулем находилась 55-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Четверых детей, среди которых были три девочки и мальчик, осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение, рассказали агентству в Центре медицины катастроф.

Ранее, 1 февраля, сообщалось, что в Балашовском районе Саратовской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей пострадали два человека. Столкнулись фура Renault Magnum и легковой автомобиль «Волга».

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